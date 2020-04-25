وكيلة وزارة الصحة تؤكد الالتزام بمكافحة الملاريا





أكدت د. سارة عبالعظيم وكيل وزارة الصحة الاتحادية إلتزام وزارتها بمكافحة الملاريا ضمن مكافحة فيروس كورونا ، وقالت أن الانشغال بمجابهة فيروس كورونا المستجد لن يؤثر علي ترتيبات واستعدادات الوزارة لمكافحة الملاريا.

واوضحت في بيان صحفي بمنبر (سونا) اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا والذي يصادف الخامس والعشرين من أبريل من كل عام أن مرض الملاريا يعد من أكبر المشاكل الصحية في السودان وهو مرض ينتقل بالباعوض ويشكل عبء علي المواطنين وعلي الفئات الأكثر عرضة من الاطفال والنساء الحوامل واللاجئين . وتعهدت وكيلة وزارة الصحة بالإلتزام في إستمرار تقديم الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية لمكافحة هذا المرض، وأهابت بالمواطنين الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الملاريا والاجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأبانت د. سارة عبدالعظيم أن المعركة مع فيروس كورونا المستجد تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الملاريا ، مبينة أن العالم يحتفل اليوم تحت شعار القضاء علي الملاريا وقالت “الشعار يشير الي التزامنا كوزارة وكحكومة وكمواطنين وشركاء للقضاء علي الملاريا ” ، وحثت كل مواطن سوداني علي الالتزام بمكافحة الملاريا حيث ان القضاء عليها يبدأ بكل فرد.

سونا

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