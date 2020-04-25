الدعم السريع تقبض (22) شخص ينتحلون صفتها





تمكنت إستخبارات قوات الدعم السريع من القبض على (22) شخص ينتحلون صفة قوات الدعم السريع للحصول على وقود وتنظيم الصفوف في الطلمبات مقابل عائد مادي إضافة الى تنفيذ انشطة إجرامية أخرى .

وأوضح العميد الركن /جمال جمعة ادم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع ،في بيان صحفي ان استخبارات قوات الدعم السريع تمكنت في خلال يومين فقط من إلقاء القبض على (22) شخص ينتحلون صفتها احدهم ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول.

وأكد جمال خلال تلك المجموعة نفذت العديد من الأنشطة الإجرامية والإنتهازية للحصول على كميات من الوقود وتخزينها ومن ثم بيعها مستغلين سيارات (بكاسي دبل كاب) إضافة إلى تنفيذ عمليات نهب وإبتزاز للمواطنين خلال الفترات المسائية.

وكشف اشيادته ان قوات الدعم السريع تمكنت من ضبط أشخاص في طلمبة بشائر بالكلاكلة والنيل بالشجرة ينتحلون صفة الدعم السريع للحصول على كميات من الوقود ومجموعة أخرى في كبري الحلفاية تمارس نهب وإبتزاز للمواطنيين .

وقال ان المواطنيين من شباب حي الشجرة بالخرطوم قاموا بالتبليغ عن وجود أشخاص ينتحلون صفة القوات النظامية يعملون في تنظيم الصفوف بالطلمبات ويتقاضون عائدا مادي مقابل خدمة المواطنيين .

وقطع جمعة ان جميع منسوبي قوات الدعم السريع ملتزمون بأخذ حصصهم من الوقود عبر الأنظمة المعمول بها في الطلمبات المختلفة بالصفوف المخصصة للقوات النظامية أو من طلمبات الإمداد الخاصة بالدعم السريع.

واكد بانه ستفتح بلاغات في مواجهة المتهمين في النيابات المختصصة حتى ينالوا عقابهم ويكونوا عظة لغيرهم

سونا

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