صبير:إغلاق الأسواق والحظر لحفظ الولاية من كورونا





هنأ اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف الأمة الإسلامية جمعاء وأهل السودان بصفة عامة ومواطني ولاية الجزيرة بصورة خاصة بحلول شهر رمضان المبارك سائلا الله أن يحفظ البلاد والعباد من الفتن والأمراض والأوبئة والجوائح .

وعبر الوالي عن إشادته بتماسك كافة مكونات الولاية رغم التحديات وتفهم المواطنيين الظروف الصحية الحرجة التي يشهدها العالم ومن بينه بلادنا الحبيبة.

وقال إن الإجراءات والإحترازات التي إتخذتها حكومة الولاية من إغلاق للأسواق وحظر هدفها العبور بالولاية لبر الأمان من جائحة كورونا التي هددت اكبر دول العالم ، ممتدحا جهود الكوادر الصحية وأعضاء اللجنة الفنية لمجابهة جائحة كورونا الذين قدموا الغالي والنفيس وسخروا علمهم وخبراتهم لحماية صحة وسلامة المواطن.

وعبر عن فخره وإعزازه بالمزارعين الذين حققوا إنتاجيات غير مسبوقة من محصول القمح أسهمت بنسبة عالية في تحقيق الأمن الغذائي لأهل السودان، ودعا الوالي الجميع للإلتفاف حول هموم الوطن والمواطن وتلبية طموحات وتطلعات الجميع في تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة بتحقيق السلام الشامل دون اقصاء وإرساء قيم الحرية والعدالة .

سونا

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