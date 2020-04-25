البرهان يتهم حزب المخلوع بالسعي للتغلغل في القوات المسلحة والعمل على تثبيط الثورة





اكد الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان السودان قادر على تخطي الصعاب التي يعاني منها المواطنون وان الشعب واع بما يحاك ضده وان هناك اليات وضعت لإيقاف مد الدعاية الضارة والاكاذيب وان السودان سيمضى للامام.

وجدد البرهان في “حوار البناء الوطني” الذي أجراه التلفزيون القومي مساء اليوم انحياز القوات المسلحة والقوات النظامية جميعها الى ثورة ديسمبر المجيدة وان التاريخ سيثبت انهم انحازوا لثورة الشعب وقال “نحن لن نخون العهد…..وإنحزنا إنحياز كامل للتغيير”.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان كل الدلائل تشير الي ان المؤتمر الوطني المحلول يعمل على تثبيط الثورة من خلال وضع العراقيل امام الفترة الانتقالية واضاف ان الشعب السوداني هو الحامي والضامن وهو من تلتزم القوات النظامية بأمره.

واتهم البرهان المؤتمر الوطني المحلول بالسعي للتغلغل في القوات المسلحة وأكد أنهم هم المعوق الاول لسير الثورة نحو تحقيق اهدافها مبينا ان هناك جهات عدلية تقوم حاليا بالاجراءات العدلية والقانونية وتعمل علي فحص المعلومات والبينات وتقويمها وأضاف ” كل من من يعتدي على الثورة هو اعتداء على السودان وسيجد العقاب والمحاسبة”.

السوداني

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