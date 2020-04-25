انتهاء عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة والمناقل بنسبة نجاح عالية





أعلن رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل ممثل المزارعين عثمان إبراهيم عن انتهاء عمليات حصاد القمح أمس بمشروع الجزيرة والمناقل، و قال في تصريح لـ (السوداني) إن تأخر وصول الخيش كان سبباً أساسياً في تأخر الحصاد بجانب شح الجازولين، مشيراً إلى أن الشح في الخيش دفع المزارعين للاستعانة بجوالات البلاستيك لتعبئة القمح، وأضاف” لكي نعالج هذه الإخفاقات لنقلل الفاقد من الإنتاج خالفنا ضوابط الحصاد وقمنا بتشغيل الحاصدات ليلاً لكسب الوقت”، مؤكداً أن الحصاد ناجح بنسبة كبيرة وداعم لزراعة القمح مستقبلاً بمساحات أكبر .

السوداني

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