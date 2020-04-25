البرهان: القوات المسلحة منحازة تماما لثورة الشعب ويثني على ثورة ديسمبر ويصفها بالمتفردة والناجحة





اكد الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان السودان قادر على تخطي الصعاب التي يعاني منها المواطنون وان الشعب واع بما يحاك ضده وان هناك اليات وضعت لإيقاف مد الدعاية الضارة والاكاذيب وان السودان سيمضى للامام

وجدد البرهان في “حوار البناء الوطني” الذي أجراه التلفزيون القومي مساء السبت انحياز القوات المسلحة والقوات النظامية جميعها الى ثورة ديسمبر المجيدة وان التاريخ سيثبت انهم انحازوا لثورة الشعب وقال “نحن لن نخون العهد…..وإنحزنا إنحياز كامل للتغيير”.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان كل الدلائل تشير الي ان المؤتمر الوطني المحلول يعمل على تثبيط الثورة من خلال وضع العراقيل امام الفترة الانتقالية واضاف ان الشعب السوداني هو الحامي والضامن وهو من تلتزم القوات النظامية بأمره.

واتهم البرهان المؤتمر الوطني المحلول بالسعي للتغلغل في القوات المسلحة وأكد أنهم هم المعوق الاول لسير الثورة نحو تحقيق اهدافها مبينا ان هناك جهات عدلية تقوم حاليا بالاجراءات العدلية والقانونية وتعمل علي فحص المعلومات والبينات وتقويمها وأضاف ان كل من يعتدي على الثورة، يعتدي على السودان وسيجد العقاب والمحاسبة.

وأثنى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على ثورة ديسمبر المجيدة ووصفها بالثورة المتفردة والناجحة اذ انها استطاعت توحيد كل السودانيين ونجحت في الاطاحة بالنظام البائد.

واوضح البرهان ان الثورة السودانية استطاعت ان تضع اللبنات الاساسية في بناء الديمقراطية وان العثرات والتقاطعات التي واجهتها كانت كلها مربوطة بتراكمات الماضي ومنها المشكلة الاقتصادية والتي تعد تركة ثقيلة ألقت بظلالها على العام الاول من عمر الثورة

وابدى البرهان اسفه لمعاناة المواطنين جراء هذه الازمة واضاف ” نحن نعمل مع الجهاز التنفيذي وكلنا علي قلب رجل واحد من اجل معالجة هذه الاوضاع “.

واكد البرهان ان كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل من اجل التأسيس لنظام ديمقراطي مستدام تكون فيه الحاكمية للمواطنين من خلال صناديق الاقتراع.

الخرطوم 25 – 4 – 2020 ( سونا)

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