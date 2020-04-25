اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تعقد اجتماعها الثالث برئاسة حميدتي





عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعها الثالث بقاعة الصداقة بالخرطوم السبت، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو ،بحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وأعضاء اللجنة.

وأوضح السفير عمر مانيس، مقرر اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة استعرضت عمل اللجان الفرعية واتخذت عدداً من القرارات تمثلت في إجازة اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة إلى جانب الغاء كافة الاعفاءات الجمركية بغرض زيادة الإيرادات وإنشاء بورصة الذهب وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تطمئن المواطنين بأن هذه السلع تم توفيرها إلى ما بعد العيد.

إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء شرطة عمر عبدالماجد في تصريح صحفي، أن لجنة مكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية ومكافحة الاتجار غير المقنن للنقد الأجنبي التي شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تعمل تحت قيادة المدير العام لقوات الشرطة بدأت في تنفيذ خطتها وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة إلى خارج البلاد متمثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الشرطة إلى أن اللجنة تمكنت من خلال الأتيام والفرق التي شكلتها من ضبط حركة النقد الأجنبي غير المقنن وفتح بلاغات لكل المتعاملين في خارج الإطار المصرفي والقانوني، مضيفاً بأن اللجنة ضبطت أكثر من نصف مليون دولار وعدد كبير من العملات الأخرى، داعياً المواطنين للتبليغ عن أي مظاهر مشبوهة للسلع وعملات النقد الأجنبي.

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