وزارة الخارجية: تشكيل فريق عمل لتنفيذ قرارات الطواريء الصحية بالبلاد





شكلت وزارة الخارجية فريق عملٍ يضمّ كافة الإدارات ذات الشأن برئاسة الوزارة وذلك لضمان التنفيذ الفاعل لقرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، فيما يختصّ بالمهام الموكلة لوزارة الخارجية، سيما ما يتعلق باستجلاب الدعم على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، ورعاية المواطنين السودانيين بالخارج.

وبحسب سونا، أمَّن الإجتماع الأول لفريق العمل والذى التأم الخميس الماضى على ضرورة دعم جهود اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وضرورة الإستفادة من مبادرات المنظمات الدولية والوكالات المختلفة، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجابهة جائحة كورونا.

الخرطوم(كوش نيوز)

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