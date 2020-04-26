قرار باغلاق كامل لمدينة الفاشر لمنع تفشي كورونا





أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي قراراً قضى بموجبه إغلاق جميع مداخل و مخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من والي محليات الولاية الاخري اعتبارا من اليوم الأحد،وذلك استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فايروس كورونا كما نص القرار علي إغلاق الميناء البري و جميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد الي حين إشعار آخر.

واستثني القرار بحسب وكالة السودان للانباء، العربات التي تحمل السلع الإستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه بموجب تصريح من السلطات المختصة. ونص قرار الوالي بان كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

كما أصدر والي شمال دارفور المكلف قرار اً في ذات الخصوص قضى بمنع الافطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية. تضمن القرار مناشدة الوالي للمواطنين بأداء صلاة التراويح والنوافل بالمنازل، كما ناشد الوالي ائمةالمساجد بتادية الصلوات بفناء وساحات المساجد مع الأخذ في الاعتبار التباعد بين المصلين للحد من الزحام. ووجه الوالي الأمانة العامة لحكومة الولاية ولجنة أمن الولاية والجهات الاخرى باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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