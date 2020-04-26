البرهان يبعث برسالتي تهنئة لرئيس الامارات العربية ولولي عهدأبوظبي





-بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة برسالة تهنئة اليوم، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في رسالته، عن خالص تمنياته لدولة الامارات، قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والتطور، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين بالنماء والازدهار.

كما بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، برسالة مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سونا

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