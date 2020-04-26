غرب كردفان واليونسيف توقعان علي خطة التنمية للعام 2020





وقعت حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله والي الولاية علي خطة منظمة اليونسيف للعام 2020م فيما وقع الدكتور احمد بابكر علي مدير اليونسيف بالولاية ممثلا للمدير الاقليمي لليونسيف .

واشاد والي غرب كردفان في تصريح لسونا عقب التوقبع بدعم منظمة اليونسيف لكافة محاور الخطة مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ كل ما يليها من واجبات تجاه الخطة مع كافة الجهات ذات الصلة.

واوضح ان التعاون مستمر مع اليونسيف من اجل الارتقاء بالخدمات التنموية التي جاءت ضمن برامج الخطة التشغيلية . وابان ان اليونسيف تعتبر خير معين لبرامج التنمية المختلفة بالولاية .

من جهته قال مدير منظمة اليونسيف بالولاية الدكتور احمد بابكر ان المنظمة تعمل في محاور الصحة والتغذية واصحاح البيئة وحماية الاطفال بجانب التعليم الاساسي والتخطيط والمتابعة والتقييم بوزارة التربية والتوجيه مشيرا الي أن الميزانية التي رصدتها اليونسيف للبرامج المختلفة تقدر بــ 4.8 مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة عبر الوزارات والمنظمات العاملة بالولاية.

و اشاد بشركاء اليونسيف المنفذين معه لهذه المشروعات ودعمهم اللامحدود في تنفيذ البرامج السنوية.

سونا

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