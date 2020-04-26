تأسيس آلية لحل مسالة توفير وقود التعدين كقضية ملحة





اتفق ممثلوا الشركات الحكومية (الشركة السودانية للموارد المعدنية – شركة الكتلة الذهبية – سبيكة – شركة سودامين المحدودة وشركة قادرة للبترول) على تشكيل لجنة مصغرة من الأطراف الأربعة برئاسة شركة قادرة للبترول لوضع الإطار القانوني والمالي والفني لهذه الالية (الكونسورتيوم) وتقديم التصور النهائي خلال (٧٢) ساعة لرفعه لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاجازته.

وبحث الاجتماع المشترك الذى عقد اليوم والذى ضم ( الشركات الحكومية) امكانية تأسيس آلية (كونسورتيوم) يجمع بينها لوضع الحلول لمسألة توفير وقود التعدين كقضية ملحة وذلك بإستيراده ونقله وتخزينه وتوزيعه بطريقة منضبطة وسهلة تساعد المعدنيين والعاملين فى القطاع من زيادة انتاجهم وزيادة العائدات للدولة.

وبحث الاجتماع وفقا لما ذكره السيد مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قضية توفير وقود التعدين لشركات التعدين المختلفة وكذلك للمعدنيين التقليديين وتوجيه وزارة المالية للشركات بالبحث فى اليات لتوفير الوقود التجاري ليستخدم في قطاع التعدين .

يذكر ان الاجتماع المشترك عقد بناء على توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ممثلة فى ادارة السلع الاستراتيجية .

سونا

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