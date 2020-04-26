البرهان يؤكد السعي الجاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا





أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي سعي الدولة الجاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على البلاد واصطفاف كل اجهزة الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار في حوار البناء الوطني الذى بثه التلفزيون القومي مساء أمس إلى تناسق الجهود لتخفيف هذه الجائحة على المواطنين، مشيرا إلى جهود وزارة الصحة والأطباء في هذا الصدد، مؤكدا التوافق والتنسيق بين مجلسي السيادة والوزراء في جميع القضايا التى تمر بها البلاد.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن سعي الدولة الجاد لتجاوز كل هذه الأزمات، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التى ورثتها البلاد من النظام البائد، وأضاف ليس لدينا حلول سحرية ونحن نعمل مع الجهاز التنفيذي على قلب رجل واحد، مثمنا صبر ووعى الشعب السوداني لتجاوز هذه الأزمات والعبور بالثورة عامها الأول، نافيا وجود أي تقاطع بين مكونات الحكم الانتقالي

سونا

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