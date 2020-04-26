الدولار يفاجئ الأسواق بارتفاع كبير مقابل الجنيه السوداني





هبط الجنيه السوداني يوم الأحد في السوق الموازي بصورة مفاجئة مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وذلك بعد تحسن نسبي خلال الأسبوع الماضي بعد قرار الحظر الشامل بالخرطوم، وتحجيم عمل البنوك السودانية، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

يوم الأحد 26 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 135.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 36.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 135.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

وسبق أن وصل الدولار لأعلى لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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