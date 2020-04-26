تطورات معاناة العالقين السودانيين بمصر





مازالت أزمة العالقيين السودانيين بالقاهرة تراوح مكانها، بل تزداد سوءا وتعقيدا، بعد وفاة ما لايقل عن خمسة منهم وكانوا مرضى بأمراض مزمنة، في وقت يؤكد فيه عدد من العالقيين بأن عدد الوفيات قارب العشر أشخاص، مجددين الشكوى بأن السفارة أتت بهم من منطقة السباعية بالقرب من أسوان بعدما كانوا على مقربة من دخول البلاد، ورفضت دخولهم وعادوا إلى القاهرة، وأن السفارة لم تقم على إحتياجاتهم كما وعدت سوى من بعض مواد تموينية لا تكفي أي شئ، وفيهم من أخذ مبلغ 1000 جنية مصري منذ أكثر من أسبوعين ولم تتواصل معهم ثانية، وازدادات الشكوى مع دخول الشهر الكريم، ويشهد مقر مبنى السفارة بالقاهرة لكثير من تجمعات العالقيين تطالب بسرعة العودة للبلاد.

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