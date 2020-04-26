وكالة السودان “سونا” تحدث ربكة حول “نسبة دارفور من الموارد” التي توصلت لها المفاوضات بخطئها دون اعتذار





أحدثت وكالة الانباء السودانية ” سونا”، ربكة حول نشرها الخاطيء لنسبة الـ 40% من الموارد التي ستمنح لدارفور، حيث أوردت في باديء الأمر ان الـ 40% من (الموارد القومية)، قبل أن تتراجع وتصحح الخطأ بعد ساعتين من النشر دون اعتذار إلى أن الـ 40% من (الموارد المستخرجة من دارفور نفسها)، مما ضلل وسائل الاعلام.

وكانت عدة و كالات وصحف الكترونية قد نقلت عنها الخبر الذي اخطأت فيه من غير ان تعتذر منه حتى ساعة هذا التحرير.

وتم رصد التعديلات التي اجرتها على الخبر كما توضحه الصور، بعد ان انتشر بشكل واسع بناءً على خبرها الخاطيء.

وكانت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، قد اعلنت عن توصل طرفا التفاوض “الحكومة، مسار دارفور” لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من اقليم دارفور والتي حددت بنسبه 40% لمدة عشرة سنوات.

الخرطوم: السوداني

السوداني

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