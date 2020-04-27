مدير الموانئ ينفي الخصخصة





نفى المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم سلطان، أي اتجاه لخصخصة أيٍ من الموانئ السودانية واستبعد سلطان وجود أي اتجاه في الدولة لتسليم الميناء الجنوبي الخاص بمناولة الحاويات لشركة موانئ دبي العالمية. وأوضح أن الميناء الجنوبي هو الوحيد في السودان الخاص بمناولة الحاويات ولا يعقل تسليمه لشركة أجنبية، كما أن شركة دبي سمعتها في إدارة الموانئ سيئة في كل الدول التي عملت فيها ونحن حكومة ثورة لا يليق بنا التفريط في المرافق الوطنية. واتهم مدير الموانئ مجموعات لم يسمها ببث إشاعات مغرضة من وقت لآخر لأهداف سياسية، وقال إن اشاعاتهم باتت مفضوحة ونواياهم معلومة ولن يكترث لها أحد.

وكشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية لـ صحيفة (السوداني)، اعتماد الدولة نحو 300 مليون دولار لتنفيذ خطة إسعافية تهدف لتطوير الأداء تكون من سفلتت منطقة الميناء الجنوبي وشراء أربعة كرينات جسرية جديدة وعدد ثمانية كرينات مطاطي وعشرين آلة ساحبة وآلة حفر لإزالة الطمي ومراجعة أعماق الغاطس وتنظيف المجرى الملاحي.

بجانب إنشاء رصيف جديد في ميناء الخير لاستقبال بواخر البترول، مشيراً الى أن الخطة تشمل أيضاً إنشاء رصيف يستقبل بواخر (mother ship) التي تصل حمولتها 100 ألف طن وأيضاً إنشاء صالة في ميناء عثمان دقنة تستوعب ستة آلاف مزودة بأحدث التقنيات وعلى مستوى متقدم وخارطتها جاهزة وحاليا ننتظر التمويل وقد تمت المصادقة على 300 ألف دولار كمرحلة أولى وستعمل نقلة نوعية في عمل الميناء.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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