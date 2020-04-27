إعفاء وتعيين المدراء التنفيذيين بجنوب دارفور





أصدر والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود قرارا، باعفاء (21) مديراً تنفيذياً وتعيين مثلهم مدراء تنفيذيين لمحليات الولاية.

وشمل القرار تعيين عباس فضل الله الجاك مديراً تتفيذياً لبلدية نيالا وأبوسفيان عبدالله محمد مديراً تنفيذياً لمحلية نيالا شمال وبشير مرسال حسب الله صالح مديراً تنفيذيا لمحلية بليل وهارون عمر علي أيدام مديراً تنفيذياً لمحلية قريضة عثمان أدم محمد شرف مديراً تنفيذياً لمحلية السلام وعلي سنين حامد مديراً تنفيذياً لمحلية كبم ، فيما تم تعيين عمر محمد مساعد عبدالله مديراً تنفيذياً لمحلية أم دافوق مكي حسن أحمد و مديراً تنفيذياً لمحلية رهيد البردي و أدم عثمان زيادة مديراً تنفيذياً لمحلية برام وأحمد أبكر محمد إدريس مديراً تنفيذياً لمحلية الردوم.

وشمل قرار التعيين د. عبود حسن أدم مديرا تنفيذيا لمحلية كتيلا ود. الطاهر عبدالله أحمد مديرا تتفيذيا لمحلية شرق جبل مرة وعلي هاشم علي مديرا تنفيذيا لمحلية عد الفرسان وصلاح الدين أحمد إسماعيل مديرا تنفيذيا لمحلية مرشينج وصلاح عبدالرازق عبدالله مديرا تنفيذيا لمحلية كاس و أبوالبشر عبدالله إبراهيم مديرا تنفيذيا لمحلية تلس و عبدالرحمن محمد أدم مديرا تنفيذيا لمحلية السنطة ومحمد عبدالرحمن صافي الدين مديرا تنفيذيا لمحلية نتيقة ومحمد عيسي عبدالله مديرا تنفيذيا لمحلية شطاية وعادل عوض عبدالقادر مديرا تتفيذيا لمحلية دمسو ومحمد عبدالصمد حسب الله مديرا تتفيذيا لمحلية الوحدة.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





