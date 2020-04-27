ياسر عرمان يطالب بإطلاق سراح “دسيس مان”





طالب الأمين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان بإطلاق سراح محمد يحي أحد ايقونات الثورة والشهير ب”دسيس مان” والموقوف بأحدي سجون الخرطوم بعد ادانته بتهمة اعتراض شرطي وتهديده بالفصل من العمل.

وكتب عرمان في تغريدة علي صفحته:لقد طال غياب دسيس مان أحد أيقونات الثورة و وجوهها التي تعكس التنوع السوداني.

على قوى الثوره و الحكومة الانتقاليه ان تطلق سراحه و توضح للرأي العام ما يجري بشأن قضيته. و إذا غضب البعض يمكن ان نغني مع دسيس مان ( شفاته جو مؤتمر وطني جرى ) بدلا من بوليس جرى…

الحريه لدسيس مان..

صحيفة أول النهار

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