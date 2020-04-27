كباشي والتعايشي يستقبلان ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا





عُقد بالقصر الجمهوري اليوم اجتماعاً ضم عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضوالوفد الحكومي لمفاوضات السلام ،والأستاذ محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام، وممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين ،في تصريح صحفي لسونا أن الاجتماع كان تنويرياً حول مفاوضات السلام بجوبا ،وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق بجانب بعض القضايا الخلافية مع حركات الكفاح المسلح.

وقال وزير الدولة بالخارجية أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا أشادوا بالتنوير واستسفروا عن الأزمنة التي يمكن خلالها تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتم احاطتهم والرد على استفساراتهم.

وأبان أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا اقترحوا تكوين المجلس التشريعي بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في التاسع من مايو المقبل وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق في هذا الموعد تُحجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة الى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين.

و اعرب الوزير عن أمله في التوصل الى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

سونا

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