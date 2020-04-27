مانيس يترأس اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف





ترأس السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا لطوارئ الخريف للعام ٢٠٢٠، والذي قدم من خلاله الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية أهم ملامح خطة الدفاع المدني لمواجهة خريف العام ٢٠٢٠ .

وقال وزير الداخلية إن الخطة على الدراسات السابقة لدرء مخاطر الخريف للأعوام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من موسم الخريف في تنفيذ مشاريع حصاد المياه وبعض المشروعات التنموية الأخرى، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وتفادياً للآثار السالبة المحتملة لخريف هذا العام أكد الإجتماع على أهمية تقييم تجربة العام السابق ، بجانب وضع التدابير اللازمة للحد من السيول والفيضانات، واضعين في الإعتبار إهتماماً خاصاً للولايات التي تضررت من خريف الأعوام السابقة، كما أكد الإجتماع على أهمية دور الإعلام في نشر التوعية المجتمعية بمخاطر الخريف ونشر ثقافة الدفاع المدني.

سونا

شارك الموضوع :





