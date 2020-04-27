والى الشمالية يؤكد محاربة الفساد والمتلاعبين بقوت المواطن





أكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على أهمية الشراكة لتحقيق مصالح المواطنين وايجاد الحلول لمشاكل وقضايا الولاية الشمالية والمساهمة في معالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واشار لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه التنسيقية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالأحياء خاصة الخبز وذلك تمشيا مع القرارات والاجراءات الأخيرة الصادرة من اللجنة العليا لمجابهة فيروس جائحة كورونا، مبدياً موافقته على اضافة ممثلي تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير في الآلية الولائية لتوفير وتوزيع المواد البترولية والدقيق والغاز وكذلك اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا، وجدد المضي قدما في تحقيق اهداف الثورة ومحاربة الفساد وتجار الأزمات وضعاف النفوس والمتلاعبين بقوت المواطن .

واضاف الوالي أن جهود حكومة الولاية مستمرة مع المركز لتوفير المواد البترولية والغاز والدقيق بجانب جهودها في انجاح عمليات حصاد محصول القمح وانفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بحصر شراء محصول القمح المنتج هذا الموسم عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي فضلا عن اهتمام الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الاجتماعية المعنية بالأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة وسط المجتمع.

واكد الساعوري ان الفترة القادمة ستشهد تفعيل الجمعيات التعاونية بالأحياء والتفكير في انشاء مخابز آلية كبيرة في كل محلية من محليات الولاية وذلك من اجل توفير سبل العيش الكريم لانسان الولاية.

من جانبه اكد الناطق الرسمي بأسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية الاستاذ الفاتح نجم الدين ان لقاء وفد التنسيقية بوالي الولاية الشمالية المكلف جاء في اطار اللقاءات الدورية معه للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الولاية وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات والسلع الضرورية وتكامل الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة فيروس جائحة كورونا بالولاية الشمالية

سونا

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