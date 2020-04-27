تحديد مستشفيات لاستقبال إصابات كورونا بالخرطوم





أعلنت وزارة الصحة في الخرطوم خطة لتحديد مستشفيات بعينها لإستقبال حالات إصابات كورونا وأخرى للحالات الطارئة والباردة.

وأكدت الوزارة بحسب وكالة السودان للأنباء, العمل على ضمان عودة عمل المستشفيات بكامل طاقتها.

بالمقابل ذكرت مصادر طبية لـ”الراكوبة” ان عدد الأطباء والكوادر الطبية في فترات حجر مختلفة بسبب مقابلة حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت المصادر ان “نبطشية” كاملة بمستشفي الأمل الوطني قيد الحجر الصحي الآن, بينما يتوقع خروجها غدٍ الثلاثاء.

وفي غضون ذلك قال المدير العام للوزارة د. الفاتح عثمان, ان أزمة الوقود وعدم توفير ترحيل للعاملين بالمستشفيات شكل تحدياً حقيقياً للخدمة وقلص من الخدمات المقدمة، اضافة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واشار إلى التنسيق مع شركة المواصلات بولاية الخرطوم لتوفير الترحيل للعاملين والموظفين مما يسهم في انسياب العمل بالمستشفيات.

وكانت شكرة المواصلات قد أعلنت في قوت سابق تخصيص 100 بص لنقل وترحيل الكوادر الطبية في الخرطوم, وذكرت في وقت سابق انها في انتظار تراخيص المرور لترحيل العاملين في الحقل الطبي كخدمة عبر مبادرة من العاملين في الشركة.

السوداني

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