أشادة بترحيل الكوادر الطبية في مستشفى أم درمان بدوريات شرطة المرور





أشادت شرطة ولاية الخرطوم بمبادرة شرطة المرور بترحيل الكوادر الطبية في مستشفى أم درمان عبر الدوريات المرورية 777.

وثمن مدير شرطة الولاية الفريق عز الدين الشيخ, في بيان يوم الاثنين, الدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به دائرة شرطة مرور الولاية وجهدها التوعوي والأرشادي في مجابهة إنتشار فيروس كورونا خدمة للمجتمع فضلاً عن مشاركتها في في ترحيل الكوادر الطبية العاملة بمستشفى أمدرمان إبان فترة حظر التجوال الطبي بالولاية عبر دوريات شرطة المرور (777) بما يعكس الدور الرائد للشرطة في خدمة قضايا الوطن المجتمعية والطبية.

وقام مدير شرطة الولاية بتقديم شهادة إشادة لرئيس قطاع غرفة المرور (777) للمبادرة الإنسانية بحضور اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو مدير دائرةالشئؤن العامة.

وأكد عز الدين, إستمرار المبادرات الشرطية في مجال التوعية والإرشاد المجتمعي وتضافر الجهود الرسمية والشعبية لكبح إنتشار جائحة كورونا, مشيداً بوعي المواطن في إنفاذ كافة الإجراءات الصحية في هذا الشأن والتقيد بالاحترازات والتدابير التي تصدر عن جهات الإختصاص مؤكدا جاهزية شرطة الولاية لتحقيق الامن والاستقرار بمحليات الولاية.

السوداني

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