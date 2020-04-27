وصول اكثر من 1,058,400 جرعة من أدوية الملاريا





تسلمت وزارة الصحة الإتحادية الدفعة الثانية من أدوية معالجة الملاريا وهي عبارة عن 1,058,400 جرعة بقيمة مليون دولار، منها 545,460 جرعة للأطفال و 512,940 جرعة للكبار وذلك من قبل صندوق الدعم العالمي لمكافحة الايدز والدرن والملاريا .

الجدير بالذكر أن 1,058,400 هي من جملة أكثر من 7 مليون جرعة من خط علاج الملاريا الأول تم شراؤها عبر منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بتكلفة 7 مليون دولار.

وتؤكد الوزارة على انها تعمل جاهدة رغم جائحة كورونا في مكافحة الملاريا وان الكورونا لن تؤثر على جهود الحكومة للقضاء على الملاريا.

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