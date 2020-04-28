اقتراح من (الترويكا) والمجموعة الأوروبية بتكوين “التشريعي” وحجز ثلث المقاعد للحركات





اقترح ممثلو (الترويكا) والمجموعة الأوروبية وألمانيا، تكوين المجلس التشريعي في السودان بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع علي اتفاق سلام في التاسع من مايو المقبل، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الموعد حجز ثلث مقاعد المجلس للحركات المسلحة إلى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين.

وانعقد بالقصر الجمهوري أمس اجتماع ضم عضوي مجلس السيادة الانتقالي، عضوي الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي، وممثلي (الترويكا) والمجموعة الأوروبية وألمانيا.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين في تصريح صحفي، أن الاجتماع كان تنويرياً حول مفاوضات السلام بجوبا، وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق، بجانب بعض القضايا الخلافية مع الحركات المسلحة.

وقال قمر الدين إن ممثلي (الترويكا) والمجموعة الأوروبية وألمانيا، أشادوا بالتنوير واستسفروا عن الأزمنة التي يمكن خلالها تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وتم إحاطتهم والرد على استفساراتهم.

ونوه قمر الدين إلى مقترحات ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، وأعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

صحيفة الجريدة

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