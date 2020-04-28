ايقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات التعاونية





أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية.

وأوضح وكيل الوزارة، محمد على عبدالله، اليوم (الثلاثاء) في تصريح صحفي، أن القرار يشمل إيقاف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بالولايات، كافة إلى حين اشعار آخر، وذلك بغرض تنظيمها وان لا تزاول أى جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تعاونى أى نشاط، إلا بعد أن تتم المراجعة والاعتماد من قبل المسجل العام للجمعيات التعاونية، وقال ان كل من يخالف هذا القرار سوف يكون عرضه للمسائلة القانونية والإدارية.

واكد عبدالله، أن الهدف من هذا القرار تنشيط الحركة التعاونية بكافة أشكالها و مؤسساتها وجمعياتها، لتتوافق مع قانون التعاون ولتسهم فى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة، منوها الى ان هناك جمعيات تعاونية لفترات طويلة لم تتم مراجعتها، ولم تعقد جمعياتها العمومية وفق اللوائح القانونية للتعاون، المحددة بفترات زمنية لعمل مجالس اداراتها، داعيا هذه الجمعيات والاتحادات والمؤسسات بعقد جمعياتها العمومية، باعتبارها السلطة الأعلى فى التعاون، مشيرا الى ان هذا القرار سيسهم فى تنشيط الحركة التعاونية لخدمة المواطن.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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