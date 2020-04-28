اليوناميد:الاشتراكات غير المُسددة لحساب البعثة بلغ 278.5 مليون دولار





قالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد)، إن الاشتراكات غير المُسددة لحساب البعثة بلغ 278.5 مليون دولار، من أصل 388 مليون دولار لميزانيتها للنصف الثاني للعام السابق والثلث الأول من العام الجاري.

ووصلت ميزانية بعثة اليوناميد في النصف الثاني للعام السابق إلى 258 مليون دولار، فيما رصدت للربع الأول من العام الجاري 130.2 مليون دولار، وفقًا لأذن الجمعية العامة للأمين العام للأمم المتحدة. وقالت البعثة في تقرير، قدمته لمجلس الأمن، بحسب صحيفة سودان تربيون، امس: “حتى السادس من فبراير الفائت، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للعملية المختلطة 278.5 مليون دولار. فيما بلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام 2.937.0 مليون دولار”.

وأشارت إلى تسديد تكاليف القوات والشرطة المشّكلة حتى 30 يوليو 2019، في حين سُدّدت تكاليف المعدات المملوكة للوحدات حتى 31 مارس 2019. وقدمت البعثة تقريرا تفصيليا إلى مجلس الأمن، بالجمعة، قيّمت فيه الحالة الميدانية في دارفور وتطورات العملية السلمية التي تُجري في جنوب السودان بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إضافة لتقديمها توصيات بمسار العمل المناسب فيما بسحب البعثة والخيارات المتعلقة بوجودها اللاحق، استنادًا لآراء واحتجاجات السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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