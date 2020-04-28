ميسي أو رونالدو…أشهر مدربي العالم يكشفون من الأفضل





رغم توقف عجلة الدوريات الأوروبية والمسابقات الدولية بكرة القدم، بسبب تفشي فيروس “كورونا”، لا يزال السؤال الأكثر تداولا في وقتنا الحالي محط أنظار الكثيرين من متابعي هذه الرياضة، حول من الأفضل ميسي أو رونالدو.

قامت صحيفة “صن” البريطانية برصد آراء كبار عدد من المدربين الحاليين في كرة القدم، والذين كشفوا عن اختيارهم للأفضل.

الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدري أدلى بصوته لصالح البرتغالي رونالدو، واصفا إياه بالأفضل، قائلا: “كريستيانو هو الأفضل، ميسي منافسه بالطبع وهو التنافس الذي يريد الجميع رؤيته”.

وصف البرتغالي “بالأعظم في كل العصور”.

الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، منح صوته للأرجنتيني ميسي، قائلا: “مع كل الاحترام للجميع ولكريستيانو رونالدو، فإن ميسي في مستوى آخر”.

الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، قال بأن اللاعبين مميزين، مانحا صوته للأرجنتيني، قائلا: “من الناحية الفنية يمكنني القول إن ميسي أفضل، لهذا هو لاعب مبدع أكثر من رونالدو… صحيح أن كريستيانو أفضل في العالم ويملك لياقة أحسن، لكن ميسي هو الأفضل فنيا بامتياز”.

من جهته صوت أليكس فيرغسون، لصالح رونالدو، قائلا: “صحيح أنني أحب ميسي كلاعب، لكن يبقى رونالدو الكامل هو المفضل لدي على الدوام”.

الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، صوت لصالح مواطنه عند المقارنة مع البرتغالي، قائلا: “إذا اضطررت إلى الاختيار بين ميسي ورونالدو، فعلى الأرجح سأختار ميسي بكل تأكيد”.

الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، منح صوته للأرجنتيني، قائلا: “لديّ صورة سيلفي شخصية واحدة فقط على هاتفي، إنها مع ميسي”.

البرتغالي مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، فضل الحياد، قائلا: “أعتقد أنه من الظلم لكليهما أن نقول هذا أفضل من الآخر، إنهما لاعبان مختلفان، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أني كنت سعيداً بتدريبي لرونالدو واللعب ضده، وأيضاً لمواجهة ميسي في كثير من المرات”.

سبوتنيك

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