ارتفاع معدل التضخم الى 81.64 % في مارس





سجل معدل التضخم لشهر مارس 81.64 % مقارنة ب 71.36 في شهر فبراير ،بارتفاع بلغ 10.28%، لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.

وعزا بيان صحفي للجهاز المركزي للأحصاء الارتفاع الي زيادة أسعار الأغذية (الزيوت والدهون والخبز واللحوم والحبوب والبقوليات واللبن والجبن والسكر) اضافة الي ارتفاع النقل بسبب ارتفاع اسعار تذاكر الحافلات والبصات الداخلية والسفرية والوقود وارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير .

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% لشهر مارس بينما كان 61.86% في شهر فبراير ، بينما سجل في المناطق الريفية93.26% لشهر مارس بينما كان78.50في شهر فبراير .

سونا

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