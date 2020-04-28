خبير اقتصادي يدعو لفرض عقوبة رادعة لمهربي السلع





دعا الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير الي فرض عقوبة رادعة ومشددة لمنع تهريب السلع الاستهلاكية الأساسية ،وذلك بمصادرة السلعة ووسيلة نقلها، اضافة لعقوبات رادعة للمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

وقال في تصريح (لسونا ) “يجب ان تكون السياسات الاقتصادية مدروسة تقلل من حجم التهريب ومنها انشاء البورصات لكل ما يتمتع به السودان من محصولات مهمة عليها طلب عالي في الأسواق العالمية” منوها الي اهمية الاجراءات الامنية المطلوبة بحيث تكون العقوبة رادعة حتى لا يقبل المهرب على هذا الفعل مرة اخرى ويكون عظة وعبرة للآخرين .

وقال الناير إن التهريب لايشمل السلع المدعومة فقط كالصمغ العربي ، مؤكدأ انه بالسياسات الاقتصادية الجيدة وبالاجراءات الامنية المكملة لها يمكن التغلب علي كل العقبات .

وتمكنت لجنة مكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية ومكافحة تجارة النقد الاجنبي التي شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من الاجهزة الأمنية المختلفة مؤخرا من ضبط اعداد كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة الي خارج البلاد و ضبط اكثر من نصف مليون دولار وعدد كبير من العملات الاخرى.

سونا

شارك الموضوع :





