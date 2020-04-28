تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي لـ318





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل (3) وفيات، حيث سُجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم (33) حالة، الجزيرة (9) حالات ، غرب كردفان (حالة واحدة ) .

وقالت الوزارة فى البيان اليومي “بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (318) حالة، متضمنة (25) وفاة.

فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (289) حالة، الجزيرة (17) حالة، القضارف (3) حالات، نهر النيل (3) حالات، اما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار وغرب كردفان فقد سجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (10) ولايات.

ولقد تماثلت (10) حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين (31)

فيما يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن حالات جديدة.

وزارة الصحة الاتحادية تشدد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.

كما تنوه وزارة الصحة الاتحادية إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي .

سونا

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