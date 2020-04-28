نقل مديري الشركة السودانية للموارد المعدنية للرئاسة من الولايات





أصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، قرارا قضى بنقل (10) من مديري الشركة من الولايات إلى الرئاسة بالخرطوم، على أن يقوم مديرو الأسواق في المناطق المعنية بمهام تسيير المكاتب مؤقتا.

وقضى القرار، الذي مُهر بتوقيع مدير الشركة السودانية مبارك أردول، بنقل مديري مكاتب الشركة في ولايات: البحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأزرق وجنوب دارفور وشمال دارفور ووسط دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب دارفور، إلى رئاسة الشركة فوراً.

وسمى القرار المنقولين: معتز حاج نور، مدير مكتب ولاية البحر الأحمر منقولا إلى رئاسة الشركة، هيثم الطيب عطية مدير مكتب كسلا ينقل لرئاسة الشركة، مهدي أحمد السماني مدير مكتب القضارف ينقل إلى رئاسة الشركة، محمد رحيمة محمد مدير مكتب النيل الأزرق ينقل إلى رئاسة الشركة، محمد آدم موسى مدير مكتب جنوب دارفور ينقل الى رئاسة الشركة، محمد إدريس آدم مدير مكتب شمال دارفور ينقل إلى الرئاسة، ياسر محمد عثمان مدير مكتب وسط دارفور ينقل إلى الرئاسة، الياقوت عبد القادر البله مدير مكتب شمال كردفان ينقل إلى رئاسة الشركة، مأمون هارون الطاهر مدير مكتب جنوب كردفان ينقل إلى رئاسة الشركة، وذو النون عبد الرحيم مدير مكتب غرب دارفور للرئاسة.

وأشارت الحيثيات وفقا لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، إلى أن المدير العام أسس قراره عملا بأحكام المادة 49 من لائحة تأسيس الشركة السودانية للموارد المعدنية، مقرونة مع المادة 36 من لائحة شروط خدمة العاملين بالشركة السودانية لسنة 2018 وسمى القرار “قرار المدير العام رقم 55 للعام 202‪0”.

ونص القرار على تنفيذ النقل فوراً.

السوداني

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