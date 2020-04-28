سلفاكير : يطالب وفدي التفاوض بتنازلات لتحقيق السلام





حث رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت،راعي الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، الأطراف السودانية، على بذل المزيد من الجهود وتقديم التنازلات لتحقيق السلام.

وأطلع سلفاكير، خلال لقائه فريق الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام، برئاسة توت قلواك، وضيو مطوك، على موقف سير المفاوضات.

وقال توت قلواك، في تصريحات صحفية، إنهم أبلغوا الرئيس سلفاكير راعي عملية السلام في السودان، على آخر المستجدات في التفاوض بعد التطورات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد حرصهم على المفاوضات على طريقة(فيديو كونفرانس) كسبا للوقت وحتى لا تتوقف العملية التفاوضية بصورة نهائية.

وأشار قلواك إلى اهتمام الوساطة والرئيس سلفاكير بتحقيق السلام الشامل في السودان.

التيار

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