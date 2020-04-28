الجالية والسفارة يتعاونان لإيواء العالقين في أديس.. والوالي يدعم المبادرة





قامت أسرة الجالية السودانية بأديس أبابا؛ والسفارة السودانية، بتوفير دور إيواء للعالقين السودانيين بأديس، مع توفير الوجبات، بالإضافة لتوفير طاقم طبي وكميات مقدرة من المستلزمات الطبية.

وقام رئيس الجالية الكابتن عادل أبو جريشة، والقائم بالأعمال بالسفارة د. مختار بلال، بمجهودات جبارة لتسهيل أمور العالقين وتشكيل خلية لإدارة الأزمة.

وتقدم أبو جريشة والقائم بالأعمال بالشكر لرجل الأعمال السيد جمال الوالي، الذي قدم دعماً مادياً مقدرا؛ إسهاما في حل مشاكل العالقين. وقال أبوجريشة إن خطوة الوالي غير مستغربة، فلقد ظل سباقاً لفعل الخيرات، دون من أو أذى.

وشكر أبوجريشة جميع أفراد الجالية لوقفتهم الصلبة خلف العالقين، بمالهم وجهدهم ووقتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا، وقال إن ما قامت به السفارة في الفترة الماضية من جهود وحرص على تفقد أحوال العالقين لهو عمل وطني جليل، يظهر مسئولية ووطنية جميع العاملين بالسفارة.

صحيفة اليوم التالي

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