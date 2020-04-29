المعتقلون السياسيون يرفضون إجراء فحص كورونا لهم احتجاجاً على عدم تقديمهم لمحاكمة





رفض معتقلون سياسيون ينتمون إلى النظام السابق، إجراء فحص فيروس “كورونا” لهم، بعد إصابة زميلهم القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول “أحمد هارون” بالفيروس.

وجاء رفض المعتقلون بحسب ما علمت “السوداني” احتجاجاً على اعتقالهم لأكثر من عام بسجن كوبر دون تقديمهم إلى محاكمة أو اطلاق سراحهم.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، قد أعلنت إن سلطات سجن كوبر، أخطرت المعتقل أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كرونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه.

وأوضحت في تعميم صحفي اطلعت عليه (السوداني) الثلاثاء، أنه تم حجزه في زنزانة انفرادية وقد كان معه كل من نافع علي نافع وبكري حسن صالح، وأنه تم وضعهما أيضاً في حبس إنفرادي ومنعت عنهما الزيارة نهائياً.

وأشار البيان إلى أن الحجز شمل بقية المعتقلين بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم أكثر من (٢٠) معتقلاً.

وبحسب البيان أن هيئة الدفاع عن المعتقلين قالت إنها تنوي تصعيد الأمر على حد وصفها بعد أن أصبحت حياة المعتقلين في خطر.

السوداني

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