شقيق أحمد هارون: “مولانا” يستجيب للعلاج الأن ولا نعرف مصيره





أكد الطاهر هارون رئيس لجنة أسر المعتقلين السياسين والشقيق الأكبر لمولانا أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ، في تصريح خاص للحاكم نيوز مساء الثلاثاء، إستجابة أحمد هارون للعلاج ، وقال ان هنالك ضبابية في سيحدث له خلال الساعات القادمة ، متوقعا نقله من المستشفى الذي يتلقى العلاج به الي مكان أخر ، ونفى الطاهر أي تواصل مباشر لأسرته مع احمد هارون الذي أكدت الفحوصات إصابته بفايروس كورونا المستجد ، مطالبا بإعادة الفحص مجددا للتأكد ، بعد أن ظهرت فحوصات نتيجته سلبية لمرتين ،قبل أن تشير الفحوصات الي نتيجة إيجابية خلال الفحص الثالث.

متابعة : مروان الريح

الحاكم نيوز

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