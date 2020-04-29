الحرية والتغيير : ما يثار عن التعديل الوزراي (تخمين ساي)





نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله وجود أي اتجاه لتعديل وزاري مرتقب في الحكومة الاتتقالية وعاد ليؤكد انه بعد تشكيل الآلية الاقتصادية واجازة المصفوفة يجب تقييم أداء الحكومة الانتقالية فبموجب ذلك التغييرلابد من اصلاح جذري حتى لو أدى الى تعديل وزاري، ووصف خلف الله ما اثير حول ذلك بأنه مجرد (تخمين ساي) على حد قوله.

واكد خلف الله عدم تلقيهم في قوى الحرية والتغيير شكوى رسمية حول ما اثاره مدير هيئة المواصفات المقال والذي قطع بان اقالته تمت بسبب رفضه ادخال شحنة ملابس مستعملة قادمة من الصين والتي أتهم فيها الوزير بمجلس الوزراء عمر مانيس

ونصح خلف الله المدير المقال بتقديم شكوى لرئيس مجلس الوزراء أو بتقديم بلاغ ضد من يتهمهم بالتورط في دخول شحنة الملابس المستعملة وقال ( لم ترد الينا في قوى التغيير شكوى رسمية أو تظلم واذا كان هناك اي جهة لديها معلومات فينبغي تقديمها للجهات الرسمية حتى يتم تصحيح الاوضاع) وأردف هناك قنوات كثيرة سالكة وعلى المتضرر ان يتقدم بشكوى لرئيس مجلس الوزراء أو يتقدم ببلاغ لدى النائب العام.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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