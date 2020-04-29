فيروس كورونا يرفض الخروج من نادي “يوفنتوس” الإيطالي





أشارت التقارير الإعلامية الإيطالية إلى أن مهاجم منتخب “يوفينتوس” الإيطالي لا يزال يحمل مرض “كوفيد 19” بالرغم من مرور 6 أسابيع على إصابته.

وأكدت التقارير الإيطالية بحسب “ذا صن” أن نجم منتخب “يوفينتوس” الإيطالي، باولو ديبلا، لا يزال يحمل في جسمه فيروس كورونا المستجد، وأنه أجرى 4 فحوصات أكدت إصابته خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

وأشارت صحيفة “سكاي نيوز” إلى أن ديبلا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، لكن النتائج أتت صادمة للمرة الرابعة، حيث أكدت إصابته.

وكان نجم الكرة العالمي قد كشف عن إصابته هو وصديقته، في 21 مارس/آذار الماضي، بفيروس كورونا، ونشر الخبر في صفحته الرسمية على “إنستغرام”.

ومازال النجم يحمل الفيروس في جسمهن في حين أعلنت خطيبته تعافيها من الفيروس نهاية شهر مارس/آذار، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابتها مرة أخرى.

سبوتنيك

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