والي الخرطوم المكلف يلتقي المدراء التنفيذين الجدد





التقي دكتور يوسف ادم الضي وزير الحكم الاتحادي والي الخرطوم المكلف بمكتبه اليوم المدراء التنفيذين الجدد الذين تم تعيينهم لإدارة المحليات وذلك بعد قرار الغاء منصب المعتمد بحسب الوثيقة الدستورية وإعفاء المدراء السابقين.

واشار الضي الى الضعف الظاهر في تقديم الخدمات علي مستوي المحليات والفوضي بالأسواق بالإضافة لتراكم النفايات والانقاض وعدم إكتمال تكوين لجان التغيير والخدمات وتفعيل دورها في مجال تقديم الخدمات، موضحاً وجود اشكاليات تتطلب حلول سريعة.

ووجه الضي بضرورة التواجد الدائم للمدراء التنفيذين في ميادين الخدمات وتفعيل القوانين والأوامر المحلية لحل الاشكاليات التي يعزى معظمها لضعف التنظيم مطالبا المدراء التنفيذين بالعمل علي توفير الخدمات الأساسية للمواطنيين وتفعيل دور لجان التغيير والخدمات وإتاحة فرص للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الحكم الاتحادي.

وثمن الضي الجهد الذي تبذله لجان التغيير والخدمات علي مستوى الأحياء وهي تعمل وفق الضوابط والمواجهات الصادرة

وقال إننا نهدف لإعادة ثقة المواطنين في الحكم المحلي وذلك بتعظيم دور الأشخاص الذين يقدمون الخدمات ويحافظون على مكتسبات الثورة داعيا لتجديد الوظائف بتحريك الموظفين علي مستوى المحلية بهدف تنظيم وتطوير العمل بالاستفادة من الخبرات.

من جانبه اكد الأستاذ حسان نصرالله وكيل وزارة الحكم الاتحادي أن المحليات تمتلك إمكانيات كبيرة تحتاج للتوظيف المناسب والإدارة الرشيدة للموارد مبينا أن دور الضباط الاداري تنظيم العمل و تنفيذ خطط و تجويد وتقوية أجهزة المحليات بإتاحة الصلاحيات والقوانين المناسبة التي من شأنها تدعم الحكم المحلي وتستقطب الجهد الشعبي والجماهيري في تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تحقق العدالة في استفادة الوحدات الإدارية من الخدمات وتعمق مفهوم الحكم المحلي في مستويات الحكم الاتحادي.

من جانبهم اكد المدراء التنفيذين استعدادهم لإيجاد حلول فاعلة ودائمة للقضايا الأساسية بتفعيل القوانين والاهتمام بالاصلاح الإداري لكل الوحدات والمؤسسات في الولاية بما يسهم في معالجة مواطن الضعف وتوفر معاش الناس و السلع الضرورية وإصحاح البيئة وتنظيم الأسواق والاستعداد المبكر لموسم الخريف مؤكدين على اسراع العمل لتجاوز إشكاليات الولاية في الوقود والغاز والدقيق.

سونا

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