البرهان يتلقى رسالة تهنئة من رئيس دولة الامارات





تلقى الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وعبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في رسالته عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة على السودان وشعوب الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سونا

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