الاتحاد الافريقي: الحكومة الانتقالية قادرة على انجاز كل استحقاقات السلام





بحث الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، بمكتبه بالقصر الجمهوري ، مع رئيس مكتب الاتحاد الافريقي في الخرطوم السفير محمد بلعيش ،بحضور وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين ، القضايا التي تواجه البلاد بصفة عامة ومخرجات ومراحل ومسار السلام الشامل بصفة خاصة وشكل العلاقة بين السودان والامم المتحدة بعد خروج قوات بعثة اليوناميد بجانب وجهة نظر السودان من البعثة السياسية القادمة للبلاد علي اساس البند السادس.

واكد السفير بلعيش في تصريح صحفي دعم الاتحاد الافريقي لجهود السودان لتحقيق السلام الشامل المستدام والتنمية والاستقرار وبسط الامن وبناء المؤسسات.

وأكد بلعيش قدرة المسؤولين في الحكومة الانتقالية على انجاز كل استحقاقات السلام ومجابهة التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية المتمثلة في جائحة كورونا والشائعات التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد.

من جانبه امتدح وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية والموقف الذي أعلنه السفير بلعيش باستعداد الاتحاد الافريقي لدعم موقف السودان من البعثة القادمة علي اساس البند السادس وعكس وجهة نظره للمنظمة الدولية ودعم قراره في ان تكون البعثة القادمة علي اساس البند السادس والذي لا تكون فيه اي مهمة عسكرية سواء كانت من ذوي القبعات الزرقاء او من قوات الشرطة الاممية على ان تكون مهمتها سياسية ولدعم التحول والفترة الانتقالية في السودان.

سونا

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