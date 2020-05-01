إصلاحات شاملة لأنظمة العمل والخدمات بمحلية الخرطوم





كشفت محلية الخرطوم عن إجراء إصلاحات شاملة في إدارة أنظمة الحكم المحلي تهدف لتدعيم العمل المؤسسي وإعادة الدور الحقيقي للمحلية في تقديم الخدمات والسعي لتجويدها لجميع المواطنين عبر برامج فاعلة.

وقال المدير التنفيذي للمحلية مصطفي دفع الله محمد أحمد في تصريح (لسونا) أن المرحلة المقبلة من العمل سيتم فيها إعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية حتى تضطلع بدورها الرئيسي في الخدمات باعتبار إن الوحدات الإدارية هي الواجهة الخدمية في المقام الأول للحكم المحلي والمسئولة عن انسياب الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع مكونات المجتمع وممثليه من لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة.

وأشار المدير التنفيذي أن المحلية في سبيل ذلك أجرت إصلاحات شاملة لهيئة النظافة قضت بإعادة الهيكلة الإدارية حتى تضطلع بدورها كاملاً في أداء مهامها التي فقدها المواطن كثيراً خلال المرحلة السابقة وانسحب عليها تردياً واضحاً في الخدمة.

وفي إطار استعدادات الخريف أكد مصطفى أن المحلية أولت اهتماماً لبناء رؤية مغايرة لاستعدادات الخريف هذا العام شملت تحديد أولويات العمل وفقاً للإشكالات والعثرات المتراكمة التي واجهت تصريف الأمطار خلال الأعوام المنصرمة.

وفي جانب معاش الناس أكد المدير التنفيذي سعيهم لاعتماد برامج مستحدثة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتقديم الدعم للمستهدفين وفق رؤية حقيقية مغايرة للنظرة السالبة السابقة للدعم تضمن توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين مباشرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالولاية ولجان التغيير والخدمات بالأحياء.

وعلى صعيد متصل أشار دفع الله إلى إجراء برامج واسعة لتنظيم وتطوير الأسواق وإزالة مظاهر الفوضى والتردئ في الخدمات داخلها علاوة على تنظيم مواقف المواصلات والقضاء على المخالفات داخلها حتى ترتقي بتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكداً بأن الأيام المقبلة ستشهد ايضاً تطبيق جميع .أوامر الطوارئ الصحية بصرامة ضمن الإجراءات التي تتخذها ولاية الخرطوم للحد من انتشار جائحة كورونا.

سونا

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