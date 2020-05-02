الكهرباء تشتري من شركة مملوكة لاسامة داؤود وحدة توليد كهربائي





وقعت الشركة السودانية للتوليد الحراري عقدا مع شركة التراكتورات السودانية المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود لشراء وحدة جديدة للتوليد الكهربائي وقد تم شحنها وترحيلها الجمعة الي محطة كهرباء مدينة كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان في إطارتنفيذ توجيهات وزير الطاقة والتعدين إبان زيارته للولاية في يناير الماضي ، والالتزام بالأولويات العشرة للحكومة الإنتقالية والمساعي الحثيثة لإحلال السلام.

وبحسب وكالة السودان للأنباء وقع مدير الشركة السودانية للتوليد الحراري م. يوسف الطاهر عقدا لشراء وحدة جديدة بطاقة (1000KVA) بالإضافة إلى عقد اخر لصيانة الوحدة رقم (5) بذات المدينة والتي بعد صيانتها ستنتج (1.2) ميقاواط، وبذلك يصل التوليد الكهربائي الى (4) ميقاواط وهو يساوي الطلب الحالي لمدينة كادوقلي.

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