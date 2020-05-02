السودان : الحكومة تكشف معلومات جديدة بشأن البعثة الاممية





كشفت الحكومة عن معلومات جديدة ، بشأن البعثة السياسية الاممية الجديدة. وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين ان البعثة المرتقبة مبنية في الاساس على البند السادس من ميثاق الامم المتحدة.

ونقل قمر الدين تفاصيل اجتماع عضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين كباشي بالممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش والذي نقل اليه ان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أرسل خطابا ثانيا للامم المتحدة فسر نية السودان ان يكون عمل البعثة مبني في الأساس على الفصل السادس.

وقال قمر الدين ان عمل البعثة الجديدة سيكون بعد خروج (يوناميد) ، وأن أهداف البعثة لن تتضمن أي مهام عسكرية أو وجود لاصحاب القبعات الزرقاء أو الشرطة الاممية وشدد قمر الدين على عدم وجود أي دور للشرطة الاممية ضمن البعثة وقال : (البعثة سياسية أممية لدعم التحول ولدعم الفترة الانتقالية).

فيما أكد السفير بلعيش دعم الاتحاد الأفريقي للسودان في ذات الاتجاة وقال ان المرحلة الانتقالية في السودان تواجة اكراهات عدة من بينها جائحة كورونا وكذلك جائحة الشائعات.

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :





