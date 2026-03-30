وزير الزراعة والري يزور البحوث الزراعية

أكد وزير الزراعة والري أ د عصمت قرشي أن البحوث الزراعية هي البوابة لنجاح القطاع الزراعي وقادرة على إعادة الإعمار والنهوض وانها الحل لكل التحديات.

وثمن خلال زيارته للبحوث الزراعية ضمن جولته لولاية الجزيرة روح التعاون بين منسوبي البحوث واكد ان المطالبات سوف تحل وأن نهضة الزراعة لا تقوم الا بالبحوث الزراعية.

وبشر سعادة الوزير باجازة عدد من التقانات وإجازة عدد من الأصناف للمحاصيل الزراعية المختلفة ومشاريع واعدة تبشر بالخير .

من جانبه رحب مدير عام البحوث الزراعية بروفيسور احمد حسن ابو عصار بالوزير والوفد المرافق له، واكد ان وزير الزراعة داعم للبحوث الزراعية ولحقوق العاملين.

وثمن دور البحوث في فترة الحرب وأضاف ابوعصار ان البحوث بدأت تتعافى وطالب بالتدخل لمعالجة مشكلة بيارة الري.

