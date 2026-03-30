المدير التنفيذي لمحلية مروي يلتقي مدير شركة زادنا العالمية بالشمالية

التقى المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق بمكتبه اليوم وفد شركة زادنا العالمية بالشمالية برئاسة مدير القطاع الشمالي للشركة د. أمير محمد طه الجداوي وبحضور المدير الإداري للقطاع الشمالي م. منتصر صالح ومشرف القطاع الجنوبي م. عمر شعيب ومسؤول الأمن والسلامة بالشركة شاذلي عثمان.

وبحث اللقاء جملة من الموضوعات التي تتصل بخطة الشركة المستقبلية لإنفاذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحلية خلال الفترة المقبلة بعد مباشرة القطاع الجنوبي للشركة أعماله بالمحلية والذي تتصدر أولوياته إجراء معالجات فنية جذرية للأضرار التي أحدثتها السيول والأمطار العام قبل الماضي جراء كسورات وانهيارات عدد من المصارف والترع بالمشاريع الزراعية.

وأوضح مدير القطاع الشمالي للشركة أن الشركة تتطلع للإستعداد المبكر لموسم خريف هذا العام من خلال تدخلات ملموسة تتلافى السلبيات السابقة خاصةً وأن المحلية قد شهدت أضراراً كبيرة في موسم الخريف قبل الماضي.

مضيفاً أن خطة شركة زادنا بالولاية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات بالمحلية ومحليات الولاية الأخرى.

إلى ذلك أعرب المدير التنفيذي للمحلية عن شكره وتقديره لجهود الشركة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية لمشروعات التنمية بالمحلية.

مبيناً أن اللقاء بحث خطط المعالجات العاجلة بترعة محاور مشروع تنقاسي وطريق كبري مروي أبودوم الداخلي بجانب صيانة وسفلتة عدد من الطرق الداخلية.

سونا