الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

أشعل نادي الهلال السوداني أزمة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا بعد تقدمه بشكوى رسمية ضد نهضة بركان المغربي، متهماً الأخير بإشراك لاعبه حمزة الموساوي في مباراتين رغم خضوعه لإجراءات تتعلق بالمنشطات. الهلال أوضح في بيانه أن اللاعب خضع لاختبار كشف المنشطات، وأثبتت العينة الأولى وجود مادة محظورة مدرجة ضمن قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتم إخطار اللاعب بالنتيجة قبل أن يتنازل عن حقه في إعادة الفحص، وهو ما يُعد إقراراً بصحة المخالفة وفق اللوائح.

النادي السوداني أشار إلى أن اللاعب كان قد أوقف مؤقتاً لمدة ثلاثين يوماً، لكن الإيقاف رُفع بشكل مفاجئ قبل مواجهة الهلال، مما سمح له بالمشاركة والتأثير المباشر في نتيجة المباراتين، حيث تسبب في ركلة جزاء حاسمة خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل، قبل أن يحسم نهضة بركان التأهل بمجموع المباراتين (2-1). الهلال شدد على أنه تقدم باحتجاجين رسميين قبل انطلاق المباراتين، مؤكداً التزامه بمبادئ اللعب النظيف، ومعلناً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان العدالة، بما في ذلك المشاركة في المسار التأديبي المرتبط بالقضية.

