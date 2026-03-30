وزير تربية نهر النيل يترأس الاجتماع التنسيقي بين ديوان الأوقاف الإسلامية و الشؤو

رأس الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، بمكتبه بالدامر اليوم الاجتماع التنسيقي بين ديوان الأوقاف الإسلامية، والإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد بالولاية. وذلك بحضور الأستاذ عبدالعظيم محمد عوض الكريم، مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، والأستاذ علي موسى جبريل، مدير الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بالولاية.

وأكد الوزير على أهمية التوافق بين ديوان الأوقاف، والإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد، وجدد حرص الوزارة للدفع بكل المقترحات وخطط العمل إلى أعلى المستويات حتى تجد حظها من التنفيذ لتوسيع أنشطة ديوان الأوقاف وزيادة ريعها، والنهوض بواقع برنامج الدعوة والارتقاء به إلى أعلى المستويات، ووعد الوزير بتنسيق لقاء مع والي ولاية نهر النيل لعرض برنامج عمل ديوان الأوقاف والإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من الأستاذ الفاتح الخبير، مدير ديوان الأوقاف الإسلامية بالولاية، حول طبيعة عمل الديوان، والعلاقة التنسيقية مع الإدارة العامة للشؤون الدينية والإرشاد بالولاية، معرباً عن تقديره للاهتمام الكبير الذي وجده ديوان الأوقاف من وزارة التربية والتوجيه والزيارات الميدانية للأخ الوزير و مساعيه الجادة نحو تطوير العمل الوقفي.

واستعرض أستاذ الفاتح خطة وعمل الديوان وميزانية العام (2026م) وما ظل يقدمه ديوان الأوقاف في مجال الصرف على الدعوة والاهتمام بالمساجد ودعم الآسر الفقيرة، إلى جانب المشاركة في نفرات التعليم.

وأضاف أن الديوان يتطلع لتطوير العمل الوقفي وزيادة المواعين الوقفية، وطالب حكومة الولاية بالوقفة القوية مع ديوان الأوقاف من خلال الاهتمام بدور الأوقاف لتحقيق اهدافها وتنفيذ شروط الواقفين والمساهمة في توفير معينات العمل، ووسائل الحركة، ومنح الاوقاف أراضي استثمارية سريعة العائد ووضع القوانين واللوائح المحلية التي تمكن الديوان من وضع يده على المواقع الوقفية في المحاور المختلفة.

