مستشار البرهان يكشف حقيقة التفاهمات السرية بين الحكومة والــ.ـدعم السريع

أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، أمجد فريد، أنه لا توجد أي تفاهمات سواء كانت معلنة أو سرية بين الحكومة وقوات الدعم السريع، نافياً بشكل قاطع ما يتم تداوله بهذا الخصوص.

وأوضح فريد، في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، أن الحديث عن وجود اتفاقات ليس سوى محاولة لرفع الروح المعنوية لقوات الدعم السريع بعد سلسلة من الهزائم التي تكبدتها، وآخرها في مدينة الدلنج، على حد قوله.

وأشار إلى أن الترويج لمثل هذه المزاعم يعرقل أي جهود حقيقية للتهدئة، ويشوّش على المسارات الرامية إلى بناء سلام واقعي ومستدام، مؤكداً أن مثل هذه الادعاءات قد تقضي على المبادرات الأممية في مهدها، بما في ذلك المساعي التي بدأها الممثل الأممي الجديد.

